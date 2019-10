Tribunos dicen que viaje fue legal y no causó daños

Tres de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) retornaron de su viaje a China, aseguraron que su ausencia fue legal y no causó perjuicios al desarrollo normal de las actividades en esa instancia.



"El viaje se sujeta estrictamente a la ley. Efectivamente, se tiene un programa de capacitación con el Gobierno de la República Popular de China. Es un proceso que se lleva adelante desde negociaciones del Tribunal Constitucional", explicó en conferencia de prensa Ruddy Flores.



El propio Flores, Efren Choque y Neldy Andrade son quienes tuvieron que retornar al país, interrumpiendo su estadía en el continente asiático para recibir la capacitación. Mirtha Camacho decidió quedarse en China.



"El proceso de selección y el proceso de participación fue realizado con todas las medidas pertinentes al interior del Tribunal (...) La Sala Plena, como máxima instancia, realiza las disposiciones que ve pertinente, por eso no se pudieron haber suspendido las actividades", explicó el tribuno.



En conferencia de prensa, los tres magistrados cuestionados aseguraron que su ausencia no paralizó la atención de causa, debido a que no existió ninguna convocatoria a Sala Plena. Además explicaron que los suplentes asumen en situaciones similares.



La pasada semana el vicepresidente Álvaro García Linera calificó de "indecente, abusivo e inmoral" la actitud de las autoridades, mientras que desde el Legislativo se solicitó un informe. Se preveía que recién el 14 de diciembre retornen, dejando un mes sin quórum al TCP.