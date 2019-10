Bolivia entra a Mercosur en la cumbre de Brasil

Los cancilleres de los países miembros del Mercosur firmarán el viernes el nuevo protocolo de adhesión de Bolivia en Brasilia y solo quedará pendiente la ratificación del documento por Brasil y Paraguay.



Bolivia concretará su ingreso pleno al Mercosur en la 48º cumbre del bloque en el palacio Itamaraty en Brasilia, donde los cancilleres de los países miembros firmarán el nuevo protocolo de adhesión. No obstante, el documento recién entrará en vigencia una vez que Brasil, Paraguay y Bolivia lo ratifiquen en sus respectivos congresos.



“Se buscó la forma técnica y jurídica de superar el percance con el protocolo de adhesión de Bolivia y tras una negociación se llegó a un consenso. El viernes se hará la suscripción del nuevo protocolo de adhesión de Bolivia de los cancilleres”, dijo el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarems Endara, a EL DEBER.



El funcionario, que participa en las reuniones preliminares en Brasilia, dijo que los países como Venezuela, Uruguay y Argentina, que ya ratificaron el protocolo de adhesión, ya no lo harán.



“Se respeta la ratificación hecha por Venezuela, Argentina y Uruguay. Los países que no lo hicieron como Brasil y Paraguay pueden hacerlo con el nuevo documento”, indicó.



El protocolo entrará en vigencia después de que los tres congresos, incluido Bolivia, lo ratifiquen.



"El proceso de adhesión de Bolivia al Mercosur es una decisión política que ya fue adoptada, el retraso se debe a la suspensión de Paraguay y siempre hubo respaldo", explicó.



Beneficios



Trato preferencial. En el bloque se tiene un trato preferencial a los países en desarrollo que ayuda a ingresar productos al Mercado Común del Sur.



Económico. Ingreso libre a un mercado para expandir la exportación de productos no tradicionales y además ingresar productos con valor agregado.



Político. Bolivia es parte de un bloque políticamente importante por la presencia de Brasil y Argentina





Agenda



Miércoles. Se desarrollan las reuniones preparatorias de la cumbre del Mercosur. Ya se firmó acuerdos de cooperación entre las aduanas de los países miembros.



Jueves. Se desarrollarán reuniones enfocadas al mercado libre y habrá una reunión de cancilleres.



Viernes. Los mandatarios de los países miembros mantendrán una reunión privada y también habrá un encuentro ampliado en la que se firmará el protocolo de adhesión de Bolivia.