La Banda Sinfónica de la Sierra irrumpe con fuerza

Los 25 músicos jóvenes de la Banda Sinfónica de la Sierra derrocharon talento sobre el escenario en su segunda temporada de presentaciones. Grandes éxitos de Abba, Bee Gees, Village People, The Beatles y otros, hicieron vibrar al público, en medio de un ambiente lleno de juegos de luces al estilo disco.



Los más jóvenes de la banda, de instrumentos de viento y percusión, tienen 15 años y son una flautista y un baterista. El director Alejandro Ortiz, que apenas tiene 29 años, se enorgullece de este grupo que ha logrado consolidar con músicos jóvenes ya preparados que llegaron de diferentes escuelas como Bellas Artes, la Sinfónica Hombres Nuevos, la Sinfónica Juvenil y la Universidad Evangélica Boliviana.



A tono con el estilo de la banda, un tanto inusual, los músicos no solo se movieron al ritmo de cada canción y se vistieron como en los años "70, sino también protagonizaron coreografías en algunos cuadros como en las canciones de Village People.



Ortiz explicó que este show fue preparado durante dos meses y medio y que el propósito de la banda es presentar un concierto diferente que no solo atrape a los amantes de la música clásica, sino también a los jóvenes que son los futuros músicos y espectadores.



La Banda Sinfónica de la Sierra se presentó el 3, 4 y 5 de junio en el Teatro de la AECID.



La próxima temporada estará dedicada a los ritmos latinos de diversos países como Brasil, Bolivia, Venezuela, México y otros. "Será un concierto increíble para inicios de septiembre", adelantó Ortiz.