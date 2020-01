Sosa desiste de querella y Murillo asegura que su indagación sigue

José Santiago Flores, abogado de la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, informó de que su defendida desistió de procesar al senador Arturo Murillo ante la justicia, debido a que el legislador hubiera planteado una investigación para un caso de supuesto uso indebido de influencias en la contratación que realizó la Alcaldía cruceña en 2014 (por Bs 37 millones) de la empresa ITC Servicios, firma representada por un cuñado de la autoridad municipal.



La decisión se produjo un día después de que el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, expresara públicamente su apoyo a la labor fiscalizadora del senador Murillo, dirigente de su partido político.



Tras la desestimación que hizo la Fiscalía de la denuncia de Sosa y luego de un segundo intento de activar la querella en la justicia, sorpresivamente los abogados de Sosa convocaron una rueda de prensa para informar de la decisión de la edil, que aduce “motivos personales”.



Flores dijo que el proceso judicial empezaba a interferir con la gestión de la concejala, de modo que desistió por escrito y pidió al Juzgado Quinto de Sentencia en lo Penal que archive el expediente del caso.

“Felicito a la señora Sosa por esta decisión, es la primera medida correcta que toma desde que planteamos la necesidad de investigar si hubo tráfico de influencias en la contratación de la empresa de su cuñado”, reaccionó Murillo. Sin embargo, aclaró que sigue con su investigación y que apoyará las pesquisas de los fiscales.

“Las razones por las que desisto de este proceso es porque no puedo estar pendiente del caso, tengo la tranquilidad de mis acciones y he trabajado con transparencia. No voy a seguir peleando porque tengo mucho que hacer”, dijo Sosa, según un comunicado de prensa