YPFB proveerá 1.000 t de gas licuado a Paraguay

La estatal de combustibles de Paraguay, Petropar, adjudicó a la boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) un contrato para proveer 1.000 toneladas de gas licuado de petróleo (GLP).



La empresa pretende lograr una utilidad de al menos 50% y ratifica que podrán cargar una garrafa de diez kilos a 50.000 guaraníes (9 dólares).



Como estaba previsto, Petropar emitió ayer la resolución de adjudicación para la provisión de gas licuado de petróleo (GLP) a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según la Res. Nº 341/16, con fecha de ayer.



La cantidad mínima que será adquirida será de 500 toneladas métricas y la cantidad máxima será de 1.000 toneladas métricas en toda la compra.



El documento adjudica así la licitación pública internacional por medio de la subasta a la baja electrónica Nº 19/16 para la adquisición de GLP ID Nº 310.889.



Refiere en su parte resolutiva: “Adjudicar el ítem 1 -glp- planta de separación de líquidos Carlos Villegas Quiroga, Yacuiba, Bolivia, a la firma Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a un diferencial de + 50.044 $us / tonelada métrica (TM), por una cantidad mínima de 500 TM y una cantidad máxima de 1000 TM.



El otro ítem para la entrega en destino (Villa Elisa) fue declarado desierto. La resolución añade: “Declarar desierto el ítem 2 gas licuado de petróleo - DAT Villa Elisa Paraguay, por no contar con ofertas que cumplan con la presentación de las documentaciones exigidas en el pliego de bases y condiciones”.



Así Petropar cierra este proceso escandaloso, en donde estuvieron a punto de sobrefacturar $us 5 millones, en otra licitación, pero para la compra de garrafas, señala el diario paraguayo ABC Color.



En conversación con el diario Última Hora, el presidente de Petropar, Eddie Jara Rojas, confesó que “le encantaba estar bajo la lupa de la gente” por la incursión en este rubro, luego de la desconfianza que generó el intento de compra sobrefacturada (alrededor de $us 5 millones) de garrafas en la anterior administración.