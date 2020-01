Zvonko ve un abuso que lo enmanillen tras una operación

Familiares de Zvonko Matkovic Ribera, procesado por el caso de supuesto terrorismo, y su abogado, Gary Prado Araúz, denunciaron ayer supuestos abusos que estaría sufriendo el acusado, pues tras una cirugía de rodilla fue enmanillado al catre.



La operación se llevó a cabo el lunes en la Caja Petrolera de Salud gracias a una orden judicial, y ayer fue dado de alta, pero no pudo retornar al penal pues el Ministerio de Gobierno no pagó los gastos de la curación.



Zvonko afirmó que siempre mantuvo una buena relación con los policías del penal; sin embargo, señaló que tras la operación y estando en proceso de recuperación, con sueros y calmantes, llegó un escolta nuevo y lo enmanilló al catre. “Le dije que si hubiese querido irme a mi casa me habría sometido a un procedimiento abreviado, pero que no me echaré la culpa de algo que no cometí. Jamás aceptaré el procedimiento abreviado ni me escaparé”, expresó.



Indicó que los médicos le dieron la razón al señalar que para cualquier emergencia de salud o reacción del cuerpo no debía estar enmanillado.

Anoche, un grupo de personas acudieron a la plaza 24 de Septiembre para protestar por este “abuso” y también para pedir la extinción del caso, pues ya han pasado siete años.



En la Policía se informó de que el custodio solo cumple con las normas reglamentarias cuando un interno sale del penal por asuntos de salud o trámites.



El juicio se reanuda en enero

El tribunal primero de sentencia de La Paz fijó el reinicio de las audiencias del caso terrorismo para el 9 de enero de 2017. Hasta el momento hay tres detenidos; Zvonko Matkovic, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes. Hugo Paz, también procesado, tiene detención domiciliaria.

“Esto es un secuestro. A mí me tienen secuestrado bajo la amenaza que me declare culpable, pero seguiré adelante”, dijo Zvonko.



Para Alcides Mendoza, los que le acusan darán cuenta algún día de esta injusticia, porque considera que nunca cometieron delito y lo único que hicieron fue defender Santa Cruz.