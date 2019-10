Definen rol de audiencias de acusados por desfalco

Elvira Parra, exdirectora ejecutiva del Fondo Indígena (2010-2012) y Marco Antonio Aramayo, también exdirector (2013-2015), declararán ante la justicia el 23 y el 27 de marzo, según informó el fiscal, Fernando Villarroel.



La comisión de investigadores asignados al caso elaboró un rol de citaciones para los implicados, mismo que no contempla a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por formar parte de los denunciantes.



"Entre las personas que prestarán su declaración informativa esta el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, que tiene arresto domiciliario en la ciudad de Santa Cruz como medida sustitutiva a la detención preventiva", precisó el fiscal.



Las declaraciones se realizarán en La Paz, mientras que todavía no se encuentra al otro exdirector del Fondo, Daniel Zapata, que también es acusado por daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos inexistentes.



Villarroel explicó que se notificará por edicto al investigado y, en caso no se presente a la audiencia, se lo declarará rebelde y se emitirá un orden de aprehensión en su contra.