Dos partidos quedan fuera por no dejar plan electoral

Solo dos de las 159 organizaciones políticas que fueron habilitadas para participar de los comicios regionales del 29 de marzo quedaron fuera de las elecciones por no presentar sus programas de gobierno.



En Oruro, la agrupación ciudadana Movimiento Multicultural Productivo (MMP) quedó inhabilitada para pugnar en los municipios de Alcalá, Sopachuy y Villa Serrano.



En Chuquisaca, el Tribunal Departamental Electoral invalidó al frente Unión Qamacha por no presentar su programa de gobierno, por lo tanto, los candidatos que fueron inscritos para pugnar por el sillón edil de Escara también están inhabilitados.



Por su lado, el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, a través de un boletín de prensa, informó de que las 40 organizaciones políticas acreditadas para participar en los comicios departamentales cumplieron con la entrega de su plan de gobierno, conforme establece el calendario electoral.



Similar situación se registró en Cochabamba, Pando y Beni. El tribunal cochabambino informó de que hay cuatro frentes habilitados para pugnar en las elecciones y, de ese total, dos tienen personalidad jurídica a escala nacional y el saldo tiene alcance para la jurisdicción departamental. En Beni hay siete frentes habilitados.



Por su lado, el presidente del Órgano Electoral, Rodolfo Vera, aseguró que en esa región los 12 frentes políticos (nueve agrupaciones ciudadanas y tres partidos políticos) también cumplieron los plazos que establece el calendario que aprobó el Tribunal Supremo Electoral.

Los vocales de Tarija no tenían el reporte de los frentes que cumplieron con la presentación de su programa electoral.



Demandas en Beni

?

El presidente del TED de Beni, Carlos Ortiz, dijo que los delegados políticos del MNR demandaron a la alianza Unidad Demócrata (UD) por utilizar los colores y símbolos del partido rosado en la campaña para promover la candidatura de Ernesto Suárez. El MNR?pugna por el sillón de la Gobernación beniana a través del exsenador Sandro Giordano.

El vocal Ortiz dijo que la demanda de los movimientistas fue aprobada por sala plena y se instruyó a UD dejar de utilizar los símbolos y colores del MNR. En esa región no hay demandas de inhabilitación de candidatos