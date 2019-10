México insiste en versión oficial de los 43 estudiantes

El gobierno mexicano insiste en que al menos un número "importante" de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (sur) fueron asesinados e incinerados en un basurero, una versión que fue puesta en duda por una investigación independiente.



"Nosotros estamos seguros de lo que pasó", se trató de "un gran incendio" en el que fueron "quemados un grupo importante, sin poder afirmar que fueron los 43, pero sí un grupo importante de estudiantes", dijo este lunes Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía.



Las declaraciones del funcionario se producen un día después de que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmontara la versión oficial de los hechos en un informe sobre este crimen que conmocionó al mundo y generó fuertes críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto.



Tras seis meses investigando el caso, el grupo de expertos dijo que "no existe ninguna evidencia" de que 43 cuerpos fueron cremados durante 16 horas en el basurero de Cocula (Guerrero, sur), una comunidad cercana a Iguala, donde los jóvenes desaparecieron en septiembre.



La desaparición de los 43 estudiantes



La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados por policías locales cuando los jóvenes tomaron a la fuerza autobuses para sus movilizaciones políticas.



Luego, los policías habrían entregado a los 43 estudiantes -conocidos por su ideología de izquierda- a un grupo narcotraficante, que los asesinó por sospechar que eran miembros de un cártel rival.



Sin embargo, las conclusiones del reconocido perito peruano José Torero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), indican que el fuego tendría que haber durado al menos 60 horas y habría requerido 30 toneladas de madera y 13 de neumáticos, de lo que no existe rastro científico en el lugar.



El presidente está dispuesto a reunirse



Enrique Peña Nieto, quien fue criticado por haberse reunido solo una vez con los padres de los estudiantes, aceptó verlos de nuevo junto con los expertos del CIDH, después de que exigieron que el mandatario les de "la cara".



"Me une a ellos el deseo de conocer la verdad", dijo el presidente mexicano durante un evento público.