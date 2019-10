Evo denuncia que Chile tiene misiles en la base

"Decirle al pueblo chileno, la buena vecindad no se construye ni con misiles ni con tanques", aseveró el presidente Evo Morales, sobre la base militar que el vecino país instaló en la localidad de Cariquima, a 15 kilómetros dela frontera con Bolivia. Observó contradicciones entre autoridades de Santiago.



La autoridad, en un pronunciamiento ante medios de comunicación, reiteró que se trata de una "agresión" por el anuncio de defensa de los derechos soberanos de respecto a las aguas del Silala, ubicadas en Potosí y por las que se acudirá ante La Haya.



"El Canciller de Chile dice que no existe esa supuesta base militar, dice que se ha intensificado el patrullaje en la frontera. Sin embargo, queremos demostrar la contradicción entre autoridades chilenas, en documentos oficiales del ministerio de Defensa de Chile indica la base militar de Cariquima", agregó la autoridad.



Ratificó que "una cosa dice el Canciller de Chile, otra cosa dice el ministro de Defensa y otra cosa dicen los comandantes, no puedo entender que el contrabando o la delincuencia se combatan con tanques y aviones. Hay una base militar, como confirman los comandantes, el ministro de Defensa y otra cosa dice el Canciller



Explicó que "la buena hermandad no se construye con tanques ni misiles, para nosotros es importante el diálogo, queremos ser buenos vecinos, queremos construir una amistad para compartir lo poco que tenemos".



En la víspera el Canciller del vecino país, Heraldo Muñoz, sostuvo que "no existe tal supuesta instalación militar. Lo que ha habido es una intensificación del patrullaje militar en territorio chileno para impedir ataques contra civiles, robos, contrabando y narcotráfico provenientes de Bolivia".



