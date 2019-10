El déficit comercial fue de 36 millones de dólares

Al primer trimestre de 2015 Bolivia tuvo un déficit comercial de 36 millones de dólares, de acuerdo con un reporte del Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE). El informe da cuenta de que esta cifra pone fin a una racha de 11 años con saldos favorables a la balanza comercial boliviana.



“Hasta marzo las exportaciones del país llegaron a 2.317 millones de dólares, con una caída absoluta de 886 millones de dólares y un 28% en términos relativos comparadas a igual periodo de 2014. Por su parte, las importaciones totalizaron 2.353 millones de dólares en igual lapso con una caída del 2% dando como resultado el primer déficit comercial de Bolivia por 36 millones de dólares luego de 11 años consecutivos de superávit”, señala el informe del IBCE.



En 2003 fue el último déficit comercial



La última vez que Bolivia tuvo un déficit comercial fue en la gestión 2003. La buena racha se rompe en 2015, siendo el principal detonante la caída del precio de petróleo, aunque no solo los hidrocarburos, sino también los minerales y la generalidad de las exportaciones no tradicionales están experimentando caídas, debido a la baja de los precios internacionales.



Las ventas externas de Bolivia al mes de marzo de 2015 llegaron a 2.317 millones de dólares, experimentando una sensible baja de 886 millones comparativamente al primer trimestre del 2014, producto de la caída de los siguientes sectores: hidrocarburos (-507 millones de dólares); industria manufacturera (-298 millones de dólares); minerales (-63 millones de dólares); agricultura (-40 millones de dólares).