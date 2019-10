Asamblea tratará ley de convocatoria a referendo este miércoles

El vicepresidente Álvaro García Linera, que es también presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocó para este miércoles a una sesión plenaria para aprobar el proyecto de ley del referendo sobre la reforma constitucional que permita al presidente Evo Morales volver a postular en los comicios de 2019.



Una comisión conformada por senadores y diputados ya aprobó el pasado viernes el proyecto de la "Ley de Convocatoria a Referendo Constitucional Aprobatorio" y lo envió al pleno de la Asamblea, de mayoría oficialista, para su análisis este miércoles, según un comunicado difundido hoy por la Cámara Alta.



La norma incluye ocho artículos referidos a la fecha de la consulta, la pregunta, aspectos administrativos y presupuestarios, y la autorización para hacer propaganda abierta sin la necesidad de registrarse en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros, señala la misma fuente.



Lo que se votará



En el referendo, los bolivianos votarán si están o no de acuerdo con modificar el artículo 168 de la Constitución para ampliar de dos a tres la cantidad de mandatos presidenciales consecutivos permitidos, al sustituir el término "una sola vez" por "dos veces", en referencia al número de reelecciones.



Si gana el "Sí" en la consulta, prevista para el 21 de febrero próximo, Morales podrá presentarse a los comicios de 2019 en busca de un cuarto mandato hasta 2025.



La reforma constitucional fue planteada por las organizaciones sociales y sindicatos afines al Gobierno mediante un proyecto de ley presentado al Parlamento, donde el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), usó su mayoría en ambas cámaras para aprobar la norma.



Evo Morales gobierna Bolivia desde 2006, inició su segundo mandato en 2010 y el tercero en enero pasado.



Aunque la Constitución que promulgó el propio Morales en 2009 solo permite dos mandatos consecutivos, la postulación del gobernante en los comicios de 2014 fue posible gracias a un dictamen del Tribunal Constitucional (TC) cuestionado por la oposición.



El TC justificó que el mandatario podía ser candidato nuevamente porque no concluyó su primera gestión y porque el país fue refundado como "Estado plurinacional" en 2009, un argumento que el oficialismo defiende nuevamente para proponer la reforma constitucional.



Críticas de la oposición



El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), que también es jefe del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), criticó hoy la actuación del Constitucional y del TSE en el proceso porque, según dijo, "están aceptando la base de un engaño fundamental, de que el primer mandato no existió".



Cuestionó que el oficialismo haya celebrado el pasado 21 de octubre que Morales se convirtiera en el presidente que más tiempo ha gobernado Bolivia de forma continua, al rebasar los nueve años, ocho meses y 26 días continuos de Gobierno del militar Andrés de Santa Cruz (1829-1839).



"¿Para qué celebraron engañosamente rebasar el tiempo de servicio del mariscal Andrés de Santa Cruz en la Presidencia si el primer mandato no existió? Eso se sabe que es un engaño descomunal, todo para perpetuarse en el poder", sostuvo.



Quiroga también criticó que Morales haya dicho el lunes, antes de viajar a Europa, que aceptó el referendo para saber "si todavía el pueblo quiere al Evo o no quiere al Evo".



"Parece que la mitomanía está muy grande, (Evo Morales) se ha vuelto mitómano, parece que ahora el ego es más grande que cualquier cosa y su nombre cualquier rato va a ser Ego Morales", añadió