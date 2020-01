Evite lesiones musculares cuando ejercite en el frío

En el frío, el riesgo de sufrir una lesión muscular es un 30% mayor que en verano. Pero, lo cierto es que en cualquier época del año es importante hacer calentamiento físico y un buen estiramiento antes de hacer cualquier actividad física.

?

Después de hacer ejercicios, se debe volver a repetir el calentamiento y estiramiento. Esto evita muchas lesiones, especialmente la rotura de algunas fibras musculares.



El calentamiento y estiramiento permiten que la persona adapte su cuerpo de un estado de reposo a la actividad intensa del ejercicio. Sin esa actividad previa, los músculos son exigidos bruscamente y pueden provocar lesiones.



Este tipo lesiones es más frecuente cuando las temperaturas son bajas, porque los músculos se vuelven menos elásticos. El peligro es mayor para los que no lo hacen ejercicios regularmente, especialmente para " los atletas de fin de semana", que no tienen una buena condición física, incluyendo la fuerza muscular, flexibilidad, etc.



Muchas personas no le dan mucha importancia al calentamiento y el estiramiento, ya sea por falta de conocimiento, falta de tiempo o incluso por pereza.Pero tómese el tiempo para estas actividades y así se evitará males mayores.