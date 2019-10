La inseguridad preocupa y moviliza a los vecinos

La ola de robos y atracos violentos que se vienen registrando en la capital cruceña preocupa a los dirigentes de las juntas vecinales, por lo que piden a las autoridades reforzar las acciones de lucha contra la delincuencia.



Laura Vincenti, que lidera una Federación de Juntas Vecinales (paralela), ayer llegó con otros dirigentes hasta el centro de la ciudad para exigir seguridad a las autoridades.



El sector demanda que se haga una selección exhaustiva de los guardias municipales que resguardan los centros educativos, para evitar situaciones donde los gendarmes se vean involucrados en hechos que exponen al peligro a los escolares.



Carlos Saavedra, secretario de Seguridad Ciudadana de la Fedjuve a la cabeza de Vincenti, propuso el reclutamiento de todos los pandilleros en edad de prestar sus servicios militares. “Nosotros vamos a pedir que la Policía Militar pueda rastrear todas las zonas y (los puedan) reclutar para el servicio militar, es una propuesta que haremos al Gobierno para que las Fuerzas Armadas interfieran en el problema de los barrios”, dijo.



Movilizaciones

Por su lado, Omar Rivera, que lidera otra Federación de Juntas Vecinales, adelantó que este martes tienen previsto realizar una marcha de protesta para exigir seguridad, la misma que llegará a la plaza 24 de Septiembre. Criticó a las autoridades de los gobiernos nacional, departamental y municipal, pues -según él- no están cumpliendo a cabalidad sus funciones.



A su vez, Abad Lino, que lidera otra Fedjuve, indicó que este lunes hará una representación ante las autoridades y la Policía, porque no ven acciones claras que resguarden a los ciudadanos y frenen los asaltos en las calles y los domicilios. Cuestiona a la Policía porque no coordina con los vecinos para reforzar las brigadas vecinales