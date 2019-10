La Fiscalía no investigará si hubo un exceso policial

Una fotografía de los extranjeros vivos horas antes del tiroteo con la Policía, en la que murieron, y los numerosos impactos de bala que recibió el motorizado en que se transportaban, generaron versiones de la ciudadanía en sentido de que hubo un uso desmedido de la fuerza en el operativo y que los "ejecutaron".



El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, se abstuvo a emitir criterio al respecto, porque considera que las observaciones al trabajo policial no son un hecho oficial y no se están investigando.



"Yo no puedo dar una opinión o criterio sobre situaciones no oficiales. No conozco nada oficial sobre esas observaciones. La investigación está centrada en los cuatro extranjeros, que presuntamente formaban una organización criminal y portaban armas, según el informe policial, con eso hemos arrancado la investigación", explicó a EL DEBER en contacto telefónico.



Consultado sobre la observación de la Defensoría del Pueblo sobre por qué no estuvo un fiscal en el operativo, Padilla explicó que "no fue algo planeado por la Policía para que haya hecho conocer al Ministerio Público, aparentemente fue una cuestión rutinaria, la Policía está en su trabajo y ellos actuaron de forma inmediata ante un hecho que pudieron observar, no había un caso abierto".



El defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, manifestó este lunes que la Policía está ante una prueba de fuego y debe explicar qué ocurrió ese día.



"Los jefes policiales están ante una prueba de fuego, si hubo errores o contradicciones deben asumirlo... Creo que los jefes antes de proteger y ser cómplices deben dar explicaciones claras", manifestó en conferencia en la sala de prensa de la plaza 24 de Septiembre.