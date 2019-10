Comerciantes del Plan dicen que paralizarán la ciudadela por mercado

Enrique Gonzalo, dirigente de la Asociación 27 de Mayo, advirtió que todas las instituciones del Plan 3.000 paralizarán las actividades en la ciudadela Andrés Ibáñez si hasta el jueves 13 de agosto el fiscal Iván Quintanilla no levanta la intervención del mercado modelo que hay en la populosa zona.



Gonzalo dijo que este mercado, construido al frente de los cañaverales de San Aurelio, fue intervenido por tercera vez debido a algunas deficiencias observadas en la obra, pese a que el 27 de mayo se habría extinguido el proceso en que se debió emitir un fallo por un proceso de enriquecimiento con afectación al Estado.



“Somos 2.444 comerciantes que ya estábamos listos para ingresar a acondicionar la infraestructura, pero el fiscal Quintanilla presenta un amparo a la sala civil y se dispone la nueva intervención del mercado. Pedimos que se revoque esta intrusión. Si hasta el jueves no se atiende nuestro pedido vamos a parar todo el Plan 3.000”, advirtió Gonzalo.



La millonaria obra del mercado modelo, diseñado para 2.444 socios del mercado de La Rotonda del Plan Tres 3.000, se encuentra paralizada desde el 31 de diciembre de 2011. La infraestructura, de 6 millones de dólares, tiene un avance del 80%; los comerciantes no pueden culminar los trabajos porque una intervención de la justicia impide que puedan ingresar al predio a realizar los trabajos y concluir la obra fina.