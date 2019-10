Llegan los días de lluvia a la capital cruceña

A la ventolera y a elevadas temperaturas que se registraron en la ciudad de Santa Cruz en los últimos días, le siguió una torrencial lluvia esta madrugada. Para estste miércoles, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anuncia chubascos aislados.



Pero eso no es todo. Las lluvias esporádicas y en algunos casos, acompañadas de tormentas eléctricas, se pueden repetir el viernes y el sábado. El Senamhi indica que hasta el sábado, la temperatura mínima será de 21º C y la máxima oscilará entre los 27 y 30.



En este lapso el único día que la pronosticadora estatal no prevé lluvias es el jueves. A su vez, los vientos soplarán desde el noreste hasta alcanzar una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.



Puedes también ver los datos del tiempo AQUÍ , encontrarás ligeras diferencias con el pronóstico del Senamhi.