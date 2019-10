Inaugurada la cumbre del clima con 150 dirigentes

El ministro peruano del Medio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, inauguró hoy de forma oficial la cumbre del clima de París (COP21) en la que durante once días se buscará un acuerdo que frene el calentamiento global y sustituya al Protocolo de Kioto de 1997.



Representantes de 195 países más la Unión Europea negociarán un acuerdo que la presidencia francesa pretende que sea "ambicioso" y de cumplimiento obligatorio.



La COP21 es "una inmensa esperanza que no tenemos derecho a defraudar", porque está en juego "el futuro del planeta y de la vida", advirtió el presidente francés François Hollande al inaugurar el evento en Le Bourget, al norte de la capital.



La COP21 guarda un minuto de silencio



Los participantes del COP21 guardaron hoy un minuto de silencio durante la sesión de apertura de la misma a petición del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por las víctimas del terrorismo, pocos días después de los atentados de la capital francesa y Saint Denis.



"Agradezco al presidente, François Hollande, que haya mantenido esta reunión pese a los atentados bárbaros", indicó Ban, que pidió a todos los delegados mantener ese minuto de silencio.



184 países presentan programas para limitar emisiones



Un total de 184 países han presentado programas nacionales para limitar las emisiones causantes del efecto invernadero, indicó hoy el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, tras asumir la presidencia de la cumbre sobre el cambio climático (COP21).



Todos ellos representan "más del 95 %" de las emisiones causantes del calentamiento climático, destacó en los discursos de apertura de la COP21 Fabius, que consideró "alentador" que "la casi totalidad de los países del mundo" se hayan comprometido de esa manera.



Alto grado de seguridad



La cumbre se desarrolla bajo medidas extremas de seguridad y el estado de emergencia decretado tras los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos en París el 13 de noviembre.



Los líderes mundiales se reunirán también hoy, por iniciativa del Banco Mundial, en un panel que abordará la fijación de un precio para las emisiones de dióxido de carbono (CO2).



Hollande subrayó ayer que esta cumbre aspira al alcance de un pacto "ambicioso", lo que en su opinión significa un acuerdo vinculante, porque "si no hay elementos vinculantes no tendrá credibilidad".

?