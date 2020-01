Marcharán contra la ley de Identidad de Género

La Iglesia Católica convocó el domingo a la población cruceña a una marcha, que se realizará el miércoles, para pedir la abrogación de la Ley de Identidad de Género.



"Esta marcha pide la derogación de esta ley y se realizará el miércoles 22 de junio, a las 17:00. Nos reuniremos en el monumento Cristo Redentor (Santa Cruz). Participemos todos juntos", establece un comunicado público.



Según ese documento, la Iglesia señala que en Bolivia, un país de gran diversidad cultural y étnica, y de una comunidad de pluralidades indígenas, se están promulgando o elaborando leyes cuyos fundamentos son importaciones del mundo del aparente progreso, del capitalismo rico, moralmente decadente.



Aclaramos que estar en contra de una ley y de la ideología de género que ataca a la familia, pilar fundamental de nuestra sociedad, no es discriminar a nadie; defender la vida y la familia no es promover el odio, sostiene el documento.



"No sabemos cómo se pueden sostener ante los valores de las culturas indígenas, leyes que favorecen el aborto hasta los seis meses de embarazo, o la Ley de Identidad de Género recientemente aprobada en Bolivia, sostiene el comunicado", agrega el comunicado.