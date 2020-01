Vice: "Enatex ya era una empresa fracasada"

El vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo este miércoles que la estatal textil Enatex ya era una empresa fracasada desde su creación y que se intentó revitalizarla con una inyección aproximada de $us 60 millones, pero no se consiguió. Dejó en claro que el fracaso no se debe al Gobierno.



"Enatex ya era una empresa privada fracasada, era una empresa privada quebrada, hicimos el esfuerzo organizativo y financiero para revitalizarla, hemos llegado a un límite que no se puede hacer más", manifestó la autoridad en conferencia de prensa.



García explicó que la nueva reconfiguración mundial del rubro textil, donde la producción ahora se hace por segundo, conspiró en contra de la rehabilitación de Enatex, que con su antiguo sistema y baja productividad técnica, no es competitiva.



El 15 de mayo, como resultado de un análisis técnico, productivo y económico, el gobierno, mediante el Decreto Supremo 2765 decidió el cierre de Enatex y el despido de sus más de 850 trabajadores para convertirla en un Centro de Servicios Tecnológicos para la industria textil.