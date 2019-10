OPEP prevé un mercado petrolero en "déficit"

El mercado petrolero, hasta ahora excedentario, podría volver en 2017 a estar en "déficit neto" a raíz de la reducción de producción de los países no miembros de la OPEP, según un informe de esta organización publicado hoy.



"Hay signos convergentes de la caída de producción de los países no miembros de la OPEP que deberían probablemente dar un vuelco al mercado y colocarlo en déficit neto en 2017", tras una reducción de las inversiones debido a los bajos precios, estimó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual, presentado en Viena.



¿Porqué cae la producción?



Esta caída de la producción es el resultado de la reducción de inversiones en varios países estos últimos meses, debido a los bajos precios del crudo. En Estados Unidos, por ejemplo, los pozos de explotación cayeron en más de la mitad en un año.



La OPEP señaló también la caída substancial de la producción en Colombia, en México y en Kazajistán. En el caso de estos dos últimos países, la reducción de producción "podría seguir en 2017".



Para 2016 no obstante el cártel de 13 países, que extrae cerca de un tercio del crudo mundial, continúa pronosticando una sobreproducción puesto que sus previsiones de producción y de consumo mundiales no se han modificado. Según la organización, la demanda media debe fijarse a 94,18 millones de barriles por día (mbd), frente a una producción de los países no miembros de la OPEP de 56,4 mbd.



En la práctica, esto significa un excedente de cerca de 1 mbd. Los países de la OPEP ya extrajeron unos 32,44 mbd en abril, tras haber extraído 32,25 mbd en marzo, según el informe.



"De manera general, la sobreproducción persiste y la producción sigue siendo elevada", insiste la OPEP, aunque hay signos de que "la situación de sobreabundancia persistente de la oferta es susceptible de atenuarse".

