Perú alerta sobre 'lavado' masivo de oro en Bolivia

Aproximadamente 100 kilos de oro ilegal salen semanalmente del Perú hacia Bolivia, burlando controles del vecino país y como medida para "lavar" la producción y luego exportarla a Europa y los Estados Unidos (EEUU), según señala "El Comercio".



La información compartida por Antonio Fernández, alto comisionado en asuntos de formalización de la minería e interdicción de la minería ilegal en el Perú, detalla que La Rinconada (zona minera de Puno) y Desaguadero, ambos puntos fronterizos, son dos de los lugares por donde se envía el oro.



Además se indica que desde el río Madre de Dios y con dirección a la selva boliviana, también pasan cargamentos con el mineral. "Esta ruta viene siendo utilizada constantemente por los acopiadores del mineral (...) A Bolivia va casi todo el oro ilegal que no se logra comercializar en el Perú”, agregó el funcionario.



En estos últimos meses no existieron operaciones de gran magnitud contra campamentos de minería ilegal en la frontera peruana. Se advierte que los policías que acompañan estas operaciones fueron destacados a Arequipa por las protestas contra el proyecto minero Tía María.



Antecedentes



El febrero de de 2015 el presidente del Banco Central de Reserva de Perú, Julio Velarde, denunció que Bolivia, hasta 2014, exportó 1.000 millones de dólares más de oro, que provendría de la minería ilegal peruana. La venta del metal llegó 1.384 millones de dólares, según datos del Instituto Nacional de Estadística.



En 2010 el Gobierno boliviano dispuso una intervención militar a campamentos de peruanos asentados en el sector de Suches, donde explotaban con maquinaria pesada vetas del mineral, aunque eso no detuvo la actividad ilícita.