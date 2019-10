Niña epiléptica es tratada con aceite de cannabis

Una niña mexicana que sufre más de 400 ataques epilépticos al día logró vencer las reticencias del Gobierno e inició un tratamiento a base de marihuana, convirtiéndose en la primera persona autorizada en México para consumir este producto, según informó su padre.



Graciela, de ocho años, empezó a tomar el martes "una dosis de 0,23 ml dos veces al día" del medicamento comercializado en Estados Unidos bajo el nombre de Charlotte"s Web, dijo Raúl Elizalde, padre de la pequeña.



"Aún es muy temprano para saber si está funcionando. Los médicos estiman que los efectos podrán observarse en dos meses", añadió Elizalde, quien tiene la esperanza de dar a su hija una "mejor calidad de vida".



La pequeña "Grace", como le llama su familia, fue diagnosticada con el Síndrome de Lennox-Gastaut, una variante de epilepsia muy difícil de tratar. Pese a una radiocirugía cerebral y experimentar con todos los tratamientos disponibles en México, las crisis epilépticas fueron aumentado hasta alcanzar unos 400 episodios diarios, mientras Graciela, a pesar de su edad, no puede hablar ni prescindir del pañal y biberón.



Aceite a base de Cannabis



En esta dramática situación, sus padres -con quienes vive en Monterrey (noroeste)- acudieron a las autoridades para obtener un permiso para utilizar el aceite a base de cannabis, una sustancia prohibida en México.



Tras una negativa del gubernamental Consejo de Salubridad General, la defensa de la pequeña interpuso un recurso y, en un histórico fallo, un juez federal se lo concedió el 17 de agosto. Esta decisión otorga a los padres de Graciela la posibilidad de importar y portar el cannabidiol, uno de los componentes de la marihuana.



Entre el revuelo mediático que despertó el caso, la secretaría de Salud anunció en septiembre que haría una excepción y facilitaría la importación de la sustancia desde Estados Unidos.



El presidente Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno mantiene una lucha contra cárteles del narcotráfico en un conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos en una década, se opone a la legalización de la hierba.



En abril, GW Pharmaceuticals dijo que reportes de investigaciones encontraron que la medicina condujo a una mediana reducción del 54% de ataques entre 137 niños y adultos jóvenes que la tomaron por 12 semanas en 11 hospitales estadounidenses.



Tras tomar su primera dosis de aceite a base de marihuana con sabor menta-chocolate, Grace "durmió bien y no le dieron crisis en la noche", comentó su padre, que sin embargo no quiere "cantar victoria" hasta ver los resultados.