Apagan el incendio que dejó en cenizas una feria

El comandante de los bomberos de Trinidad, el capitán Óscar Miranda, dijo que se logró extinguir el fuego que consumió el 95% de la feria de ropa usada Villa Corina la mañana de este viernes. La autoridad dijo que el material inflamable que había en el sitio ayudó a la propagación del fuego e hizo dificultosa la tarea de sofocarlo.



“Se extinguió el fuego, ahora estamos en la tarea de enfriamiento del sitio y la remoción total de los escombros. Todavía hay brasas en el interior, eso provoca mucho humo, tenemos que proceder con el apoyo de maquinaria de la Alcaldía a remover toda la infraestructura debilitada para que no ocasione más daños”, informó Miranda.



Añadió que aún se desconocen las causas del incendio. No descarta que se trate de un corto circuito ya que en el mercado había gran cantidad de conexiones eléctricas clandestinas en la casetas.



Reportan tres heridos



Desde el sitio han reportado que el fuego dejó al menos tres heridos, se trata de comerciantes que intentaron salvar sus pertenencias pero fueron sorprendidos por el fuego, sus compañeros del mercado los socorrieron y los trasladaron hasta el hospital trinitario Germán Busch.