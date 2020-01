Un libro póstumo de Galeano, éxito en España

El libro póstumo de Eduardo Galeano, "El cazador de historias", entró directamente al número uno de los libros de no ficción más vendidos de España en solo una semana en las librerías.



También alcanzó rápidamente el número uno, en Estados Unidos, la última novela erótica de Sylvia Day, "One with you", que se colocó en el segundo puesto de ventas en España.