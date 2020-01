Romero confirma video donde Illanes pide ayuda

La libertad de los 10 detenidos en la cárcel de San Pedro y la suspensión de la represión policial eran las condiciones que exigían los mineros para liberar al malogrado viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, según consta en un video que circuló ayer por la tarde en las redes sociales y que fue grabado el 25 de agosto, antes del asesinato de la autoridad por parte de los cooperativistas en la localidad paceña de Panduro.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que formó parte de esa conversación, admitió la veracidad de la grabación pero dijo que es sesgada y, además, confirma que hubo una conspiración por parte de los cooperativistas.

“Me han tomado como rehén hermano ministro; estaba entrando a Mantecani (Panduro) solo, estaba contabilizando cuántos hermanos mineros había en el cerro y en la placita de Panduro me tomaron como rehén. Le rogaría doctor (Romero) que paralice cualquier actividad de despeje de la vía”, se escucha claramente en la primera parte del video.

Casi enseguida los mineros vociferan y, entonces, Illanes afirma “que los suelte, quieren dialogar” en ese momento aparentemente se produce una interferencia y luego el viceministro afirma: “Aquí está el dirigente”, acto seguido entrega su teléfono al cooperativista que está a su lado y señala “don Carlos Romero”.



El minero toma el aparato telefónico y dice: “Le habla el dirigente de una cooperativa; escúcheme, nosotros no estamos lastimando al compañero, se le ha dado algunos golpes porque están resentidos aquí mis compañeros”. Mientras el minero habla, el viceministro parece limpiarse, con un pañuelo, sangre de la nariz.



El video tiene una duración de dos minutos y 15 segundos, y en el que hablan cuatro personas: el viceministro Illanes, dos dirigentes y el ministro Carlos Romero que reclama por los golpes que recibe su subalterno en medio de la turba de mineros.



El audiovisual también revela una beligerancia de los dirigentes que exigen la liberación de los 10 detenidos y la desmovilización de los policías. “Eso será la llave para entrar al salón de la negociación”, refiere el segundo minero que habla con Romero a través del teléfono de Illanes.



La autoridad

A través de una comunicación telefónica, primero, y luego por un comunicado, el ministro Romero confirmó la grabación y dijo que está incompleta porque la misma estaría cortada y no refleja la segunda parte, en la que él aboga por la situación de Illanes y además hace responsables a los dirigentes de lo que pueda pasar con la autoridad retenida.

“Cómo va ser ese el video que precede a la muerte del viceministro cuando en la misma comunicación se escucha: “Hermano ministro, los hermanos cooperativistas me han retenido, entonces me está informando; es la primera comunicación que se efectiviza con el ministro”, dijo Romero a través de la red gubernamental Patria Nueva.





Dijo que los que filtraron el video cortaron deliberadamente la grabación para que no se escuche lo que él estaba diciendo a los alborotados mineros en Panduro.

“No ponen mis respuestas que se dirigen a recordar que no estamos entre enemigos, que es responsabilidad de ellos lo que pase con el viceministro, que los 10 detenidos que me piden liberar no dependen de mí, me comprometo a hacer gestiones pero que no puedo entregárselos en media hora porque no está en mi poder”, refirió la autoridad.

Según Romero, en la parte que fue cortado en el video él manifestó a los dirigentes que aprovechen la presencia del viceministro para iniciar el diálogo que estaban pidiendo, pero nada de eso se mencionó en el video, en su criterio, editado.



La conspiración

De ese modo, Romero acusó al exviceministro Ernesto Justiniano de ser el autor de la difusión de este segundo video y de difundir de forma parcializada con el objetivo de crear malestar y seguir mellando la memoria de la malograda autoridad.

“Quiero decir que si ellos obtienen los videos (Carlos) Valverde y (Ernesto) Justiniano es porque siguen en coordinación con esos dirigentes que han asesinado al viceministro, ellos están en contacto, en coordinación con los asesinos del viceministro, son parte de la conspiración; es una prueba más de la conspiración, se están comunicando entre ellos, están intercambiando videos, elementos con los que cuentan en sus teléfonos celulares”, afirmó Romero.



Por su lado, Ernesto Justiniano, a través de un comunicado, afirmó que ni él ni Eju TV, empresa que dirige, nunca ha tenido contacto con los cooperativistas mineros. “Como centro de monitoreo (de medios de comunicación) nos limitamos a la reproducción de contenidos distribuidos, un concepto que las autoridades del Ministerio de Gobierno no parecen conocer, toda vez que nos acusan infundadamente de ‘piratería’.



Asegura que dicho video fue intensamente viralizado por las redes sociales antes de que lo emita Eju TV