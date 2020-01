Caracas insiste en entrar a reunión del Mercosur

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles en Buenos Aires que "si insisten" en que no participe en la reunión del Mercosur que se celebra en la capital argentina, se meterá "por la ventana", ya que llegó para "defender los derechos" de su país, cesado del bloque a principios de mes.



"Seguimos ejerciendo la presidencia pro tempore del Mercosur hasta que se den las condiciones para el traspaso", dijo la ministra a la prensa en la puerta de la Cancillería argentina, donde se celebra la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC), rodeada de polémica después de que el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, dijera que Rodríguez no había sido invitada.

Ya estamos en la reunión de MERCOSUR esperando por los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay! pic.twitter.com/znTQUlBQRQ — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 14 de diciembre de 2016



La diplomática venezolana, que estuvo acompañada de David Choquehuanca, su par de Bolivia -país en proceso de adhesión al Mercosur-, realizó estas declaraciones luego de reunirse en la sede del Ministerio con su colega argentina, Susana Malcorra, quien le pidió, como país anfitrión, que se abstenga de presentarse en la reunión del CMC.



"La canciller Malcorra me pidió que como país anfitrión no esté presente en la reunión", afirmó Rodríguez.

"Si insisten en que no participe en la reunión nos meteremos por la ventana, porque vinimos a defender los derechos de Venezuela", subrayó.



A los pocos minutos de hablar ante la prensa, la funcionaria escribió un mensaje en Twitter con el que confirmó su intención de participar en la cita. "Ya estamos en la reunión de Mercosur esperando por los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay!", expresó, junto a una foto en la que se le ve esperando en una sala de la Cancillería argentina junto a Choquehuanca.



A las puertas del edificio se apostaron alrededor de medio centenar de manifestantes en apoyo al país caribeño.



Venezuela, que en 2012 se unió oficialmente al bloque de integración, fue cesada a principios de mes por no haber cumplido el Protocolo de Adhesión, una decisión que el Gobierno de Nicolás Maduro rechazó al considerarla "ilegal", al tiempo que insiste en que continúa ejerciendo la presidencia semestral del ente.

Los cancilleres de la Triple Alianza confabulados contra Venezuela y el MERCOSUR se niegan al diálogo con Bolivia y Venezuela pic.twitter.com/rPTtLJLq5n — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 14 de diciembre de 2016



Es en este marco en el que Loizaga dijo ayer que Venezuela "tiene la decisión encima que se tomó el pasado 2 de diciembre" con la cual Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los Estados parte, acordaron cesar al país petrolero de sus derechos, "por lo tanto no puede participar en esa reunión".



Sin embargo, la canciller Rodríguez decidió volar a Buenos Aires para formar parte del encuentro, al considerar que Venezuela es también Estado parte del Mercado Común del Sur (Mercosur). "Se está atentando contra la decisión de los pueblos. (...) Contra los derechos de Venezuela. Es muy difícil pertenecer a una agrupación, Mercosur, cuando no existe seguridad jurídica", remarcó Rodríguez en su intervención ante los medios apostados en la puerta del ministerio argentino.



En la reunión del CMC, que según la normativa está integrado por los cancilleres y/o los ministros de Economía de los Estados Partes, se prevé que se discuta el plan de acción para el primer semestre de 2017 -cuya presidencia temporal ejercerá Argentina-.