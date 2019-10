Policía contra la violencia reportó 72 casos de feminicidio en dos años

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) informó que atendió entre 2013 y marzo de 2015 al menos 59.394 casos de violencia en contra de las mujeres y 72 feminicidios, informó Rosa Lema, subdirectora nacional de la Felcv, en un acto de celebración de los dos años de su creación.



"La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia se creó el 2013 y por un mandato de la Ley Integral 348, para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, logrando atender en ese periodo 59.466 casos, de los cuales, 72 son feminicidios penados con 30 años de cárcel sin derecho a indulto", indicó Lema.



Según estadísticas de esa unidad policial, en 2013 se atendieron 18.000 denuncias y 8 feminicidios; en 2014 al menos 33.000 casos y 53 feminicidios; y de enero a marzo de 2015 se registraron 8.394 casos y 10 feminicidios.



Por su parte, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo que la Felcv nació muy pequeña y consideró que, a pesar de los esfuerzos, sigue como una unidad "chica" para los grandes problemas que enfrenta y los delitos de toda forma de violencia en contra de la mujer que están tipificadas en la Ley 348.



"Personalmente pienso que una de las tareas más importantes que debe encarar el viceministro de Seguridad Ciudadana y la Policía Boliviana es fortalecer esta fuerza", urgió Moldiz.



A su juicio, la Felcv tiene que actuar en todos los niveles, desde la prevención, hasta la educación. Además, combatir cualquier acción que vaya contra los derechos humanos de las mujeres, de los niños, niñas y las personas de la tercera edad.



"Con el perdón de los oficiales, yo pienso que esta fuerza tiene que ser y no tiene nada que ver con chauvinismos, pero pienso que esta fuerza tiene que ser predominantemente conducida por mujeres y tengo la certeza, tienen mayor sensibilidad para entender esa violencia de diverso tipo que se desarrolla en el seno de nuestra sociedad, no es que los hombre no la tengamos, pero creo que la tenemos de manera distinta, diferente", enfatizó.