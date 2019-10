Dj Quintino no llegará al Aqua Fest 2015

El festival Aqua Fest de música electrónica tendrá su primera versión en Santa Cruz este domingo 13 de septiembre. Sin embargo, un imprevisto puede "ahogar" la fiesta de beats y piscinas: el invitado especial no viene.



El dj Quintino, uno de los mejor posicionados en el ranking mundial de la música electrónica, era el plato fuerte del festival. Sin embargo, los organizadores del evento anunciaron, en su cuenta de Facebook, que el dj y productor holandés no llegará a la fiesta.



Otro de los artistas del line up, dj Passol también decidió retirar su participación.



Sin embargo, se mantienen otros invitados nacionales como los djs Mostro, Micky, Sebastián Julio, Roch, López, Souza y Chelsy Beat.



En la página oficial del evento, informaron que las entradas no serán devueltas, pero que todas -incluso las adquiridas con anticipación- serán 2 por 1.



EL DEBER intentó comunicarse con los organizadores del evento para conocer el motivo de la ausencia del artista invitado, pero no accedieron a ser entrevistados.