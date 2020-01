La otra faceta de Darko Tomelic

Guapo e inteligente. En 2001 EL DEBER lo nombró como el rostro más bello de ese año. Pero él quería más que un título. Seis años después batió sus alas hacia el norte de las Américas. Se posó en EEUU. Ahora Darko Tomelic es otro. Maduró. No dejó que la vida lo encapsule en un maniquí de pasarela. Le ganó la pulseada y obtuvo un boleto para soñar (con los pies en la Tierra).

Sonríe y sus dientes son perfectos. Mira y sus ojos verdes acaramelados son como imanes que atraen. Camina y sus 1,88 m despiertan la curiosidad de saber quién es ese boliviano que se va abriendo camino en una metrópoli como Miami. Y es que el hijo de Silvia Lavayén y de Renato Tomelic nació con aires de conquistador.



Canta desde sus siete años. Modela desde su adolescencia (fue chico Nescafé). En EEUU “tuvo la suerte” de formarse como actor junto con la mexicana Adriana Barraza, nominada a los Premios Óscar y conocida por sus personajes en Amores Perros y Babel, de Alejandro G. Iñárritu.

Su talento en los escenarios hizo que lo ‘ficharan’ para ser el protagónico de 11-11: En mi cuadra nada cuadra, una serie de Nickelodeon Latinoamérica, pero la producción fue aplazada. Quizás el destino no quería eso para él, porque después se convirtió en el coconductor de Descontrol, un programa que se emitía durante el ‘prime time’ de Telemundo.



Nunca estuvo quieto. Fue embajador de varias marcas, como Lacoste, Ron Botrán (de Emilio Estefan) y Sunseeker. Realizó campañas publicitarias para la cerveza Budweiser en el Mundial de Brasil 2014 y también prestó su imagen para Pepsi Latinoamérica, DirecTV y la famosísima franquicia de pollos KFC.



El reconocido artista venezolano Carlos Cruz-Díez quedó convencido de que este cruceño tenía que modelar con su reloj alrededor de la muñeca y así fue. Para que un boliviano lleve un producto de 45.000 dólares ¡es todo un privilegio en Miami! Y hubo más. Salió en un comercial de la firma de autos BMW y el torneo de tenis Miami Open lo viene contratando desde hace tres años. Así pasó casi una década. La vida lo convirtió en todo un experto del marketing y la publicidad hasta que... el amor tocó la puerta de su corazón y él, abrió.

Ese día en que probaría suerte con Nickelodeon conoció a Andrea Viteri, una jovencita de Nueva Jersey con raíces ecuatorianas y nutrida por cualidades idénticas a las de Darko. Era “la naranja completa” para el exlasallista. Se hicieron grandes amigos, y cuando se dieron cuenta ya estaban flechados por Cupido.



Ella estudió Comunicación Social y Relaciones Públicas. Está realizando un MBA de Negocios y Administración, y se desenvuelve en un bufé de Migración. Es modelo y actuó en las telenovelas Relaciones Peligrosas y El cártel de los sapos 2. Quedó encantada con Darko y jamás pensó que fuera boliviano. Ya lo había visto sin playera y no solo su físico le aceleró las palpitaciones, sino también la caballerosidad, el talento con la música y ese trato especial con las del sexo opuesto. Pasaron tres años. Alistaron sus maletas para ‘volcarse’ a la aventura. Se fueron al Salar de Uyuni, a Sucre y al biocentro Güembé. Y... “pronto habrá torta”. Al menos así lo adelanta Darko y no duda en darlo a conocer. Dice que encontró el amor y que está muy feliz por eso.



Ahora que Cupido logró su cometido, ambos pensaron en que era el momento de lanzarse juntos al estrellato y es por eso que tienen el nombre de su empresa de marketing y publicidad (bien guardadito bajo siete llaves en el fondo del mar). En febrero comenzará a funcionar en Miami.

Pero Darko otra vez quiere más. Este año le dará ‘play’ a su carrera artística. Tiene varias composiciones que necesita desempolvar. Eso lo inquieta y a Andrea le fascina. Nunca olvidará cuando le cantó (solo para ella) Por debajo de la mesa y La incondicional. “Lo hizo mejor que Luis Miguel”, añade.



En el Miami Dade College Darko es todo un nerd. Siempre obtuvo A, la calificación más alta. En abril terminará su carrera de Administración de Empresas y nada lo detendrá para pintar su futuro, junto a la mujer que ama