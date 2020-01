Jefe policial presume que autores de últimos atracos son exreclusos

Delincuentes perpetraron tres asaltos a mano armada entre el lunes y martes en la joyería Italia (centro de la capital cruceña), en un punto internet de Satélite Norte y en una farmacia en el barrio Guaracachi de la urbe oriental, respectivamente.



La Policía cuenta con imágenes de video de los dos primeros robos agravados, mientras que en el tercero uno de los autores fue reducido por los vecinos y resultó ser un exrecluso de la cárcel de Palmasola, según informó Juan Carlos Ramos, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



Es más, Ramos presume que los implicados en los otros hechos delictivos son exreos que consiguieron su libertad con los recursos que le franquea la justicia. En los tres casos los delincuentes actuaron con armas de fuego, pero el jefe policial piensa que no se trata de los mismos actores.



En el robo a la joyería Italia (el tercero que sufre dicha empresa) tres encapuchados se llevaron $us 400 de la caja y joyas, cuyo valor no ha sido divulgado, y huyeron en un vehículo robado que luego abandonaron.



En el caso del café internet tres bandidos golpearon al dueño y a su empleado para sustraer Bs 34.000 en efectivo y Bs 20.000 en tarjetas de teléfono. Escaparon en una vagoneta tipo taxi.



En la farmacia de Guaracachi, dos sujetos intimidaron al personal y robaron dinero y tarjetas telefónicas.



Ramos indicó que luego de la captura de uno de los autores del delito, horas después los investigadores de la Felcc encontraron y retuvieron el vehículo en el que perpetraron el robo.