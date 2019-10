Bolivia en 'alerta' frente a nueva estrategia de Chile

"Nosotros estamos en alerta", afirmó el presidente Evo Morales sobre la nueva estrategia que Chile despliega ante la Demanda Marítima que Bolivia interpuso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Una comitiva del vecino país visita Europa.



"En un mes que dirá pues, el 14 de febrero de 1879 hemos quitado el mar, hemos asaltado, hemos invadido, no se que explicará, no entiendo, si cuando se trata de campaña en Europa, eso escuché", dijo la autoridad en Palacio de Gobierno.



El mandatario sostuvo que no se explica que argumentos llevará la comitiva chilena a los países del "viejo continente" y los instó a decir la verdad sobre el centenario diferendo marítimo que existe, ocasionado por la usurpación de la salida soberana al océano Pacífico.



"Esa delegación que va a ir a Europa por un mes, que va a explicar, que hemos firmado el Tratado, no está en debate el Tratado de 1904, sino que expliquen que después del Tratado de 1904 mis exgobiernos, expresidentes, han ofrecido una salida y no hemos cumplido, esa es la verdad, eso deben informar", agregó Morales.



Aseveró que es el derechos del Gobierno chileno desplegar a sus representantes, pero indicó que Bolivia "está con la verdad y la justicia" y agregó: "siento que estamos con los pueblos del mundo porque queremos justicia, estamos con la verdad".



En la víspera se conoció que el vecino país socializa en Europa los "peligros" de la causa marítima de Bolivia. Dos senadores sostienen varias reuniones con autoridades en Alemania, internando demostrar que "Chile lleva 70 o 80 años negociando, de buena fe".