El papa proyecta llegada al país y Evo lo espera en julio

El papa Francisco manifestó ayer que Bolivia es uno de los destinos a los que llegará en 2015, a 27 años de la visita de Juan Pablo II. El sumo pontífice lo dijo en una de esas charlas que sostuvo con los periodistas que lo acompañaron en la gira a Sri Lanka y Filipinas en el avión papal, informaron ayer las agencias de noticias EFE?y AFP.



Casi simultáneamente, el presidente Evo Morales ratificó la visita del máximo representante de la Iglesia Católica para julio, incluso dando el detalle de que este año el carismático líder religioso llegará a Paraguay y Ecuador.

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), máxima expresión de la Iglesia católica en el país, ha preferido mantener cautela con respecto a las versiones de prensa sobre la anunciada visita papal.



“Tengo el proyecto de visitar Bolivia, Paraguay y Ecuador este año”, confirmó el papa argentino, un mes después de que el presidente boliviano realizara el anuncio. Y aunque no ha confirmado las fechas de su periplo latinoamericano, es la primera vez que Jorge Bergoglio se refiere a este anunciado arribo.



Reacciones en Bolivia

“No confundamos a la gente, no hay que crear falsas expectativas. La visita del papa a una nación es pastoral y no política”, sostuvo el arzobispo de Sucre, Jesús Juárez, en respuesta al anuncio del presidente Morales, que aseguró que el pontífice visitará nuestro país en julio.

“La secretaría general de la Conferencia Episcopal Boliviana, con alegría, comunica al pueblo boliviano que cada día está más cerca la posibilidad de la visita del papa Francisco a Bolivia durante este año 2015”, anuncia un comunicado leído ayer por Eugenio Scarpellini, que aún no da como un hecho la visita.



“Es importante mantener esta visita en un contexto pastoral y evitar todo intento de instrumentalización de la misma, puesto que las especulaciones pueden desorientar a la opinión pública e incluso entorpecer las gestiones en marcha”, sostuvo el prelado ayer, tras conocer las declaraciones del presidente Morales.



“En julio va a estar el papa, es una comunicación verbal, nada oficial todavía, además de eso su visita va a empezar por Paraguay, Bolivia y Ecuador”, sostuvo el primer mandatario, casi a la par de la confirmación que hizo ayer el jefe de Estado del Vaticano y máximo líder católico