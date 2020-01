El Mercantil absorbe a unos 350.000 clientes de Los Andes

Para unas 350.000 personas, la tarjeta naranja y blanca del Banco Los Andes Procredit que usaban para el pago o la compra de productos y servicio cambiará de color y será el verde oscuro del Mercantil Santa Cruz la que tendrán que usar.



Esto se debe a que la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) autorizó el 9 de diciembre al Mercantil Santa Cruz la compra del 100% de las acciones de Los Andes y así concretar la fusión con esta entidad bancaria.



Darko Zuazo, vicepresidente del directorio del Mercantil Santa Cruz, sostuvo que las negociaciones con Los Andes fueron un proceso fácil, en las que se cumplieron todas las normas.

Zuazo remarcó que con esta operación una vez más se demuestra el liderazgo del Mercantil y que con esta compra se tendrá una presencia más fuerte en los préstamos destinados a la pequeña y mediana empresa del país.

“El desarrollo económico del país nos permite hacer esta compra. Confiamos en Bolivia”, señalo Zuazo, que se mostró satisfecho por la fusión.



El vendedor

Los Andes es un especialista en las microfinanzas que se concentró en el segmento de la pequeña y mediana empresa.



Atiende a unos 350.000 clientes, en 51 oficinas a escala nacional y cuenta con una red de 173 cajeros automáticos. Su cartera de créditos supera los $us 620 millones con una concentración en el sector productivo y una base de depósitos de $us 550 millones.

El patrimonio de la entidad es de $us 92 millones.



Gabriel Isaac Schor, presidente del directorio de Los Andes, sostuvo que la solidez financiera y la transparencia del Mercantil fueron los puntos a favor para iniciar las negociaciones y llegar a un acuerdo.



Schor recordó que su entidad financiera se dedicó a impulsar los proyectos productivos de las medianas y pequeñas empresas, sectores que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en el país y que son claves en la economía nacional por su aporte al crecimiento.

“El Mercantil nos garantizó que seguirá la misma línea, que apoyará a estos sectores, por eso optamos por ello y cerramos la operación que los beneficia a ellos, a nosotros y al país”, sostuvo Schor.



¿Y el público?

Los actuales clientes del Mercantil y de Los Andes continuarán siendo atendidos en sus respectivas entidades financieras a través de sus agencias, hasta que el proceso de fusión culmine en su totalidad durante la gestión 2017.



Víctor Hugo Figueroa, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, indicó que esta fusión va a dejar en una excelente posición al Mercantil, que tendrá la posibilidad de llegar de mejor manera a un segmento del mercado del que no es especialista.



Figueroa remarcó que en el proceso de fusión los clientes que firmaron algún acuerdo comercial con Los Andes deben estar tranquilos, pues por lo general las entidades financieras respetan lo acordado.



“Será importante que el Mercantil llegue a las zonas donde estaba Los Andes y que su atención esté dirigida a los pequeños y medianos empresarios. Eso es importante”, dijo Figueroa.



Situación

Con la adquisición de Los Andes, el Mercantil, de acuerdo con Zuazo, se consolida como la entidad financiera más grande e importante del país.

Los activos superarán los $us 4.600 millones, la cartera de créditos llegará a más de $us 3.000 millones y los depósitos a $us 4.100 millones