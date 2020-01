Privados y analistas sugieren un alza salarial entre 4 y 8%

La Central Obrera Boliviana (COB) baraja pedir un incremento salarial de entre un 15 y 20%, además de un salario mínimo nacional (SMN) de Bs 2.000. Sin embargo, el empresariado y algunos economistas piden cautela. Los privados anticipan que el alza salarial debe situarse casi a la par de la inflación (4%). Los expertos son más flexibles y consideran que puede llegar hasta un máximo de 8%, caso contrario advierten serios problemas de desempleo y mayor inflación.



El 2016, el Gobierno y la COB acordaron un incremento al sueldo básico de 6% y de 9% al SMN, que hasta la fecha se sitúa en Bs 1.805. En 2015 se situaba en Bs 1.656.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Ronald Nostas desahució el planteamiento laboral y planteó una mesa tripartita entre el sector público, privado y los trabajadores para discutir el tema.



Argumentó que Bolivia es signataria de convenios internacionales que obligan a que tanto trabajadores, Gobierno y los empleadores sean parte de una negociación abierta.

“Es imposible atender este requerimiento puesto que la economía en su conjunto no ha crecido en similares proporciones, además de las situaciones complejas que han afrontado diversos sectores y regiones en su desempeño y desarrollo económico. Estaríamos poniendo en riesgo a un importante número de empresas que no están en condiciones de asumir este incremento, poniendo en riesgo la sostenibilidad del empleo e inviabilizando la creación de nuevas fuentes de trabajo”, indicó Nostas.

Consideran que el incremento salarial debe sustentarse en una política estable de largo plazo. Dejan claramente establecido que se debe compensar la pérdida de valor adquisitivo en base a la inflación.

Agrega que un problema del actual esquema es la unilateralidad de la negociación sobre la base de presiones e intereses de coyuntura, muchas veces asociados a objetivos no económicos. Cita por ejemplo, que no se considera la capacidad de las empresas y la realidad de los sectores y regiones que tienen desempeños diferentes.



Refiriéndose al salario mínimo nacional, indicó que tiene las mismas complicaciones que el incremento salarial pero además incide en una cantidad de beneficios que crecen automáticamente como el bono de antigüedad y otras prestaciones no salariales.

“El presidente Evo dijo que el tema salarial se empezará a tocar después del 22 de enero, esperemos que prime la racionalidad y que el sector sea invitado o por lo menos escuchado en su visión”, agregó Nostas.



Por su lado, el sector productivo cruceño rechazó el incremento del 20% al salario propuesto por los trabajadores. El titular de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, advirtió que de darse este porcentaje de alza salarial, entrarían en quiebra. Alertó que el sector productivo está pasando por un momento de crisis, que imposibilita discutir un alto incremento salarial.



Por su lado, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Luis Barbery, manifestó que es prematuro tratar el tema del incremento salarial. “Cuando corresponda, esperamos ser convocados para trabajar en la comisión que abordará este asunto”, señaló.

Trabajadores ratifican alza

El ejecutivo máximo de los trabajadores Guido Mitma, reiteró que demandarán un incremento de entre 15 y 20%, pese a que el aumento inflacionario de 2016 fue del 4%. No obstante, el planteamiento no está definido, pues será un ampliado nacional el que lo oficialice.



Los argumentos del sector laboral se resumen en que los precios de los principales alimentos subieron más de lo que señalan los datos de la inflación, que en 2016 los trabajadores fueron engañados con el supuesto doble aguinaldo y con un mínimo de incremento.

Analistas

Róger Alejandro Banegas, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales José Ortiz Mercado (IIES-JOM) de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, señaló que en Bolivia, de forma histórica el incremento salarial se sitúa, en promedio, 2 a 3% por encima de la tasa de inflación del periodo anterior.



El especialista descartó la idea de la COB de pedir un 20% de incremento pues no existiría demanda laboral para contratar a la masa de asalariados y por lo tanto se incrementaría el desempleo.

De forma alternativa, las empresas podrían subir sus precios de manera generalizada, se harían menos competitivas y sus productos se sustituirán por las importaciones.



En su criterio, se presenta una expectativa de incremento salarial en el orden del 7% o un poco más para el 2017. Para el salario mínimo, se espera un rango de aumento del 8 al 11,5%; en consecuencia, se esperaría un salario mínimo entre Bs 1.953 y Bs 2.017.



Para el economista Carlos Schlink, de acuerdo al indicador de inflación el incremento no debería sobrepasar el 4% en el 2017. Sin embargo, en 2016 no se tuvo el pago del segundo aguinaldo y los asalariados van a querer recuperar ese beneficio en 2017, negociando un incremento mayor.

“Los pedidos de la COB definitivamente no tienen ningún sustento técnico, económico ni de análisis de sostenibilidad de las empresas ni del comportamiento de las actividades económicas, ya que solicitar un incremento entre el 15 y 20% es descabellado e irreal”, añadió.

El Gobierno alista debate

Fuentes gubernamentales señalaron que aún no se ha abordado el tema y que en los próximos días iniciarán conversaciones con la COB para definir este beneficio. No obstante, aclaran que el incremento salarial siempre va a estar por encima de la tasa de inflación. De igual forma, no descartan que el sector privado participe en las negociaciones del incremento con los trabajadores.



El primer mandatario señaló que después de este 22 de enero se reunirá con su gabinete y se conformará un equipo económico para discutir la problemática y definirán la participación del sector privado