May promete un papel 'audaz' para Reino Unido

"Será la mejor primera ministra que el país haya visto jamás", aseguran de Theresa May en su circunscripción, Maidenhead, donde se siente el orgullo y admiración de los habitantes por su diputada, una "Dama de hierro" y al mismo tiempo una "verdadera dama".



Aquí, a 50 kilómetros al oeste de Londres, no lejos del palacio real de Windsor, May es reina en su reino.



Theresa May, oficialmente convertida en primera ministra del Reino Unido el miércoles, prometió forjar un "papel audaz" para su país fuera de la Unión Europea, de la que decidió salirse en el referéndum del 23 de junio.



"Ahora que abandonamos la Unión Europea vamos a construir un nuevo papel audaz y positivo en el mundo", declaró ante el 10 de Downing Street, la residencia de los primeros ministros británicos donde se instaló tras ser encargada por la reina Isabel II de formar nuevo gobierno.



Reelegida por un amplio margen en 2015, con más del 65% de los votos, es conocida y reconocida desde 1997 por su trabajo y su seriedad, explican los habitantes.



"No voto por ella, pero la respeto porque siempre ha trabajado duro por su circunscripción y sigue escuchando a la gente, incluso después de convertirse en ministra del Interior", declara Anne Matkin, de 64 años.



"Participa en la vida local, la vemos todo el tiempo, hace poco en la fiesta de San Jorge. Sigue siendo muy accesible, incluso aunque vaya siempre con sus guardaespaldas", asegura Maxine Lattimer, ama de casa con cinco hijos.



Para ella no hay duda: Theresa May es la persona idónea para llevar las negociaciones del Brexit. "Es muy determinada y hará todo lo posible para obtener el mejor acuerdo para nuestro país, porque sabe hacerse respetar", afirma.



En Maidenhead, bastión conservador de 60.000 habitantes de los cuales muchos se desplazan todos los días a Londres para acudir al trabajo, votó de forma mayoritaria por la permanencia en la UE.



George Clooney como vecino



"Aquí la gente piensa que (May) ha cumplido", afirma Martin Trepte, redactor jefe del diario local, el Maidenhead Advertiser, con una tirada de 17.000 ejemplares.



El periodista, que la conoce desde hace 19 años, la describe como una "política madura" que "conoce los temas" a su cargo, y "prefiere los hechos a la fanfarronería".



"No tiene muertos en el armario, jamás ha estado metida en ningún escándalo y es muy trabajadora. Es por eso que aquí todo el mundo la respeta", asegura.



En lo que concierne a su vida privada, "no se conoce realmente", confiesa Trepte. "Es muy discreta. Sabemos que va a la iglesia el domingo..."



La iglesia en cuestión se encuentra a 15 kilómetros de allí en Sonning, típico pueblecito inglés tan pintoresco y encantador, que se ha convertido en un nido de famosos. Allí se han instalado Amal y George Clooney o Jimmy Page, del grupo Led Zeppelin.



"Salvado" por Theresa



También allí se encuentra el domicilio de Theresa May, que reside en una casa custodiada por fuertes medidas de seguridad.



"Antes iba a su casa para charlar. Pero desde que es ministra y se ha convertido en objetivo para terroristas del mundo entero, es imposible.



Llega a la iglesia acompañada de tres o cuatro Range Rover blindados que aparcan en la entrada de mi casa", explica Gil Cattermole, de 69 años, que vive al lado de ese lugar de culto.



En frente, en el Bull Inn, al que George Clooney ya ha ido a cenar, May cada vez se deja ver menos. "Está muy ocupada, evidentemente, y eso no va a cambiar, imagino", constata Christina Mason, propietaria del pub.



"Pero cuando viene, siempre es muy amable con los clientes y el personal. Es una verdadera dama que no ha perdido el sentido de la realidad. El otro día, estaba yo repostando y me la crucé en la gasolinera", añade.



Para Jim Charlesworth, vecino de 69 años, no cabe duda de que Theresa May "será la mejor primera ministra que el país haya visto jamás".



Charlesworth está, si cabe, más convencido porque recuerda que un día May lo "salvó", cuando ambos estaban en una reunión pública y él se desmayó.



"Fue ella la que fue a buscar al médico y fue en su coche en el que me llevaron a casa. Es una gran señora", insiste.