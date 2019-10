Agreden casa de diputado por conflicto en Potosí

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) y primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, amenazó con renunciar si no se instala el diálogo entre el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera y la dirigencia del Comité Cívico Potosinista.



"Voy a hacer un compás hasta las seis de la tarde, sino voy a acceder al criterio, a la opinión de algunos sectores radicales de Comcipo que han pedido mi renuncia. Voy a presentar mi renuncia al cargo de primer vicepresidente y diputado nacional en caso de no viabilizarse el diálogo", sostuvo en conferencia de prensa.



El legislador nacional exhortó a la población movilizada a deponer la protesta y acudir al diálogo con ministros y también el mandatario en funciones, ante el viaje del presidente Evo Morales, que se encuentra en Argentina.



"Ya son 10 días de huelga indefinida, las potosinas y los potosinos están sufriendo. Estoy pidiendo de una manera desesperada que tal vez se pueda iniciar el diálogo con el propio presidente constitucional de Bolivia que es Álvaro García Linera en este momento", agregó.



Borda lamentó además que en las últimas horas se hubiera atentado contra su vivienda en Potosí, razón que lo llevó a tomar la decisión de dimitir si no existe solución. En la víspera el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana también puso su cargo a disposición en caso de demostrarse que no hay obras en ese departamento.



Mientras que en esa región del país se reporta que escasean los alimentos y la población sufre las consecuencias del paro cívico. Universitarios volvieron a ganar en esta jornada las calles y exigen al Gobierno la atención de un pliego de 26 puntos.