Evo critica el egoísmo en las autoridades del MAS

El presidente Evo Morales llamó duramente la atención a las autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS), porque su "egoísmo e individualismo" fueron una de las causas de la derrota del "Sí" en el referendo del pasado 21 de febrero.



"Uno de los temas que nos ha perjudicado en alguno de los departamentos es que nos hemos saboteado. Hay ese individualismo, hay ese egoísmo. Están pensando en uno y no en el proceso", aseveró la autoridad en referencia a algunas autoridades departamentales y municipales que no coordinaron la campaña.



La autoridad admitió que está "molesta" con algunos departamentos en los que se perdió, excepto Cochabamba. "Hay veces que hay que dar un paso atrás o al costado para unir", señaló, a manera de reflexión para que no existan disputas internas en el MAS.



"No es que nos ha ganado la derecha, sino nos han derrotado redes sociales y algunos medios de comunicación. Yo no uso redes sociales, siento que he me liberado, pero me ha afectado", explicó el primer mandatario en una cita de juventudes oficialistas en Cochabamba.



Morales adelantó que "si con esas redes sociales nos han ganado, con esas redes sociales vamos a tumbar a la derecha. Nos vamos a organizar, prepárense. Vamos a montar redes sociales mejor que ellos y ustedes son los encargados de montar eso. Nos han ganado una batalla, pero no la guerra, la lucha sigue".



Concluyó señalando que muchos de los jóvenes que son parte de las juventudes del MAS cobrarán protagonismo en 2025, año en el que se espera cumplir la agenda que trazó el Gobierno de cara al bicentenario del Estado.