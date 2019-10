Cosby bromea sobre las acusaciones de abusos sexuales en Canadá

El comediante estadounidense Bill Cosby bromeó sobre las acusaciones de abusos sexuales que pesan contra él durante un espectáculo en London (Canadá) y aseguró que se encuentra "lejos de estar acabado".



Según las fuentes, una mujer del público se levantó para ir a buscar un refresco y el actor le dijo: "tienes que tener cuidado de beber cerca de mí".



Más de una veintena de mujeres han revelado en los medios de comunicación sus supuestos encuentros con el célebre cómico, quien en la mayoría de las ocasiones las drogaba con pastillas para abusar sexualmente de ellas, según su versión.



Tras bromear sobre las acusaciones durante su espectáculo de esta madrugada en London, un espectador le interrumpió para llamarle "violador" y fue expulsado de la sala.



El actor esgrimió que sus comentarios habían sido una broma y publicó un comunicado al concluir el "show".



"Un ataque entre más de 2.600 leales, pacientes y valientes seguidores que disfrutaron de la medicina más poderosa que existe para la Humanidad: la risa", señaló el actor.



"Agradezco al personal del teatro (Budweiser Gardens), a los organizadores del evento y a la comunidad de London por vuestro honor y continuo apoyo. Me encuentro lejos de estar acabado", añadió.



Más de un centenar de personas se reunieron a las puertas del teatro para protestar contra el actor, al grito de "vergüenza" y "violador".

Cosby actúa esta semana en las localidades de Kitchener, London y Hamilton, las tres en los alrededores de Toronto.



Los locales que contrataron el espectáculo de Cosby se negaron a cancelar los eventos aduciendo razones económicas a pesar de las críticas públicas a la presencia del cómico.



Los alcaldes de las tres localidades canadienses donde Cosby actúa esta semana anunciaron que no asistirán a los espectáculos en señal de protesta y solicitaron al público que no acudiera a los teatros.



Cosby no ha sido condenado nunca por un tribunal por abusos sexuales, si bien en 2006 llegó a un acuerdo extrajudicial con la que fuera directora de operaciones de la Universidad de Temple que le había denunciado por propasarse con ella en 2004.



La familia del actor y sus representantes han rechazado las acusaciones, lo mismo que quien fuera su esposa en la ficción en su conocida telecomedia "The Cosby Show", Phylicia Rashad, quien aseguró que no había que hacer caso a todas esas mujeres que están logrando la "destrucción del legado" de Cosby.



El intérprete, de 77 años, fue durante las décadas de los 60, 70 y 80 el referente de la comedia televisiva y "The Cosby Show, sentó un precedente en la pequeña pantalla.