Supuesto audio revela que diputado retuvo parte del sueldo de su asesor

La Agencia de Noticias Fides difundió un audio en el que, presuntamente, se escucha la voz del diputado suplente de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, asegurando que retenía más de la mitad del sueldo de uno de sus asesores.



Según el audio, de los 4.300 bolivianos de sueldo del asistente, de nombre Hipólito Matías, éste solo percibía 2.000 bolivianos y el resto iba a las manos de Barral, legislador por La Paz.



En la conversación, Matías recuerda que tiene inamovilidad funcionaria debido a que su esposa está embarazada.



El asesor señala: "Eres mi amigo, te he acompañado más de un año. Me duele que me pidas que renuncie. De los 4.300 que pagan (en la Cámara), 2.000 nomás me has dado y no me alcanzaba y te he pedido".



A lo que la presunta voz del asambleísta contesta: "1.000 (bolivianos) tenía que ser. Ese era el acuerdo contigo, 1.000 tenía que ser. Y ahora sí te dan subsidio,1.000 más te van a dar, 1.500 te van a aumentar".



El diálogo versa sobre las quejas al trabajo del asistente y sobre una deuda que Barral mantendría con Matías, que es asesor del diputado de UD, Grover Huanca.



El audio, que dura más de una hora, está en poder de ANF y puede escucharlo a continuación. Advertimos que en su contenido se encuentran palabras fuertes que pueden herir la sensibilidad de algunos:



,



Diputado niega acusaciones



El diputado Barral, en un primer contacto con la agencia ANF, negó el hecho y precisó que no tenía ningún asesor.



"Personalmente no me hace falta el tema económico, porque me va muy bien. Era una persona que trabajaba en mi empresa, entendemos que hubo algunos comentarios, por eso interpusimos una denuncia por haber grabado una conversación", dijo Barral.



La Ley de Lucha contra la Corrupción establece como delitos el "uso indebido de influencias", los "beneficios en razón del cargo" y la "concusión". Esta última establece que la autoridad que "con abuso de su condición o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con privación de libertad".



En su cuenta de Twitter, el diputado sindica que buscan dañar su imagen con un "audio montado":,

Con un audio montado y ex funcionarios de mi empresa pagados y la complicidad de alguien, quieren dañar mi imagen... http://t.co/Kiwu6S5btx— AMILCAR BARRAL (@amilcarbarral) Mayo 14, 2015 n



Piden investigación



La diputada Jimena Costa, jefa de bancada de UD, planteó una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para que el legislador, que además es su colega opositor, sea investigado.



En la denuncia presentadada por Costa, existe una acusación adicional, formulada por el ciudadano Rodrigo Murguía, quien denunció que Barral "le pedía dinero para ayudarlo a ingresar (como funcionario) a este órgano Legislativo", señala el documento.



Murguía contó en una carta haberse retractado "bajo presión" de la primera denuncia que hizo, pero que el 20 de abril ratificó su denuncia de forma escrita en la que señala que el diputado Barral le pidió 500 bolivianos tras ayudarlo a ingresar al Parlamento.