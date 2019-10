García afirma que las ONG son menos útiles

El presidente en ejercicio del país, Álvaro García Linera, afirmó que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son cada vez menos necesarias en Bolivia y ratificó su amenaza de expulsar a aquellas que "hacen política".



"Cada vez son menos necesarias las ONG, antes, cuando no había Estado, las ONG´s hacían el papel del Estado, ahora hay un Estado fuerte y que asume su responsabilidad", explicó en conferencia de prensa la autoridad.



Sostuvo que se respetará el trabajo e incluso el derecho a mentir que tienen estos grupos, pero se los sacará del territorio nacional en caso de que se confirme que realizan activismo político de oposición para desestabilizar al Gobierno.



"No tienen derecho a involucrarse, a financiar actividad política partidaria en Bolivia. Esas son las ONG extranjeras que van a ser observadas, vigiladas y en el caso necesario expulsadas, como sucedió con IBIS", acotó.



Manifestó que las ONG bolivianas serán respetadas en sus funciones y reiteró sus cuestionamientos a las cuatro instituciones que mencionó anterioremente, Milenio, Fundación Tierra, el Centro de Estudios y Desarollo Laboral (Cedla) y el Centro de Documentación e Información (Cedib).



"Mantengo mi crítica, son mentirosas. Se dice que son ONG´s con mucha antigüedad y efectivamente, pero lamentablemente la gente que convirtió esas ONG´s en instituciones respetables, ya no están, han quedado puro derechistas".



