La TV da luz verde para el inicio del Clausura

Tras una ardua negociación entre una comisión de la Liga y ejecutivos de la empresa, que tiene los derechos de la televisación de la Liga boliviana, se logró que la compañía Sport TV Rights acceda a incrementar $us 3,2 millones por los próximos tres años y medio. El martes se sellará el acuerdo.

Con este principio de acuerdo, el arranque del segundo campeonato del año tiene luz verde para que el balón comience a rodar desde el siguiente fin de semana. "Con la garantía de los derechos de televisión se tiene que arreglar las deudas de los clubes", afirmó el presidente de la Liga, Marco Peredo.

Peredo llamó a la reflexión a los dirigentes de los clubes que están con deudas de gestiones pasadas. "Los clubes no pueden gastar más de lo que les ingresa. Como no hubo descenso, deberían ordenar sus finanzas y promocionar jugadores. Lamentablemente no lo hicieron y la deuda creció", señaló el dirigente.

Ingresos en cuotas

Los ingresos que proporcionará la televisión para los clubes ligueros serán en cuatro desembolsos de $us 800.000 a partir de la firma del nuevo documento. Sport TV Rights tiene los derechos hasta 2020.

Inicio del torneo

El campeonato arrancará desde la segunda fecha. La primera, que estaba marcada para este fin de semana, será reprogramada.

Viernes 28 de julio

20:00 Oriente Petrolero – Real Potosí

Sábado 29 de julio

15:00 Petrolero – Sport Boys

17:15 Universitario – Wilstermann

Domingo 30 de julio

15:00 Guabirá – Bolívar

15:00 Nacional Potosí – Blooming

17:15 The Strongest – San José