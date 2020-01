León, libre de tramitar su título provisión nacional

"Él puede agarrar y decir que como no es un requisito obligatorio desde 2006 la presentación de libreta militar para el título, solicito que me extiendan mi título en provisión nacional y obviamente se procedería de esas manera", dijo el ministro de Educación, Roberto Aguilar, sobre la situación académica de Eduardo León.



Sostuvo que "nosotros no hemos anulado estudios, no hemos anulado el diploma académico, sino se ha seguido un procedimiento administrativo porque se ha presentado un documento falso. En 1999 sacó su título con una libreta falsa, en este momento hemos evaluado y anulamos, en este caso, quien ha violado la ley es el señor León".



El abogado, en entrevista con EL DEBER, sostuvo que "el ministro puede ser un buen ministro en el área académica, pero es pésimo al interpretar la ley. La norma dice que cualquiera sea el caso, se puede presentar un recurso para que se revoque esa decisión. No estamos admitiendo nada, cuando nosotros estamos pidiendo al ministro es que haya un debido proceso, derecho a la defensa”.



Agregó que "primero dijeron que el certificado de egreso es falso, cuando se le demuestra que no es, van al tema de las notas; yo he tenido cuidado de guardar todos mis certificados de notas, certificados de convalidación, del examen de grado y ahora dicen que no me han anulado el título sino la certificación nacional y eso es grave, porque el ministro no me ha dado ni un lápiz para estudiar. Es peligroso que el Estado sea juez y parte”.



Aguilar argumentó "que nos demuestre que su libreta que ha presentado en 1999 es correcta, si lo hace estamos mal y tenemos que modificar. Si no presenta su libreta, él está ratificando que ha cometido el delito de falsedad".