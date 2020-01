Bachelet niega gestiones para empresa de su nuera

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, negó en una declaración judicial haber hecho cualquier gestión para favorecer a la empresa en que su nuera es socia y en la que trabajaba su hijo, investigada por eventual corrupción.



"No, nunca. No hice ninguna gestión, ni esa ni en ninguna otra relacionada con la empresa Caval", dijo Bachelet al fiscal Sergio Moya, en una declaración en calidad de testigo que prestó el 24 de mayo pasado en el palacio presidencial de La Moneda, publicada este jueves por el diario La Tercera.



La justicia chilena investiga por eventual corrupción y fraude tributario a Natalia Compagnon, nuera de la mandataria, y socia de la empresa Caval, tras concretar un millonario negocio luego de la adquisición de unos terrenos agrícolas ante un proyectado cambio en el uso de los suelos.



El caso, que estalló en febrero de 2005 y significó ganancias para la empresa Caval de unos cuatro millones de dólares, derrumbó la popularidad de Bachelet a menos de un año de asumir su segundo mandato, e involucra también a su hijo mayor, Sebastián Dávalos, quien tras el escándalo debió renunciar al cargo no remunerado que ejercía en el Gobierno de su madre.



Para concretar el negocio, la empresa Caval obtuvo un crédito por 6,5 millones de dólares, el que fue gestionado personalmente por uno de los dueños del Banco de Chile, el poderoso empresario Andróniko Luksic, y el matrimonio Dávalos-Compagnon en plena campaña electoral de Bachelet en 2013.



"No, no me lo pidió", respondió la mandataria al ser consultada por si su nuera le solicitó hacer gestiones para obtener ese crédito, que había sido negado en otras instituciones bancarias por la insolvencia de Caval.

Bachelet reafirmó también ante la justicia que se enteró del caso sólo cuando éste "se hizo público".