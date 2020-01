Quintana: “Blooming es grande”

El delantero Alejandro Quintana aseguró que fichó por Blooming porque “es un club grande” y que espera aportar para que consigan cosas importantes. Su llegada se sumó a la de Juan Pablo Rioja, Brian Hinojosa, Edwin Rivera, Franco Coria, Pablo de Miranda. En las últimas horas anunciaron el arribo del volante Eddy Corozo para encarar el torneo Clausura 2017.

“Sabemos que Blooming es uno de los clubes más grandes de Bolivia, la verdad que es un orgullo…”, afirmó el delantero argentino tras ser oficializado como uno de los nuevos jugadores del ataque celeste. Su último club fue Universitario de Sucre, tenía ofertas de otras instituciones, pero cuando llegó la celeste no la dudó. “Me decidí por Blooming porque es un club grande, está demás decirlo”, enfatizó.

Quintana también militó en Huracán, Tristán Suárez, Brown de Adrogué, Atlético Platense, todos de su país. “Soy el nueve movedizo, no me gusta quedarme tan estático, capaz me van a ver por fuera o por adentro, pero eso depende del planteamiento de los partidos y cómo se da”, concluyó.