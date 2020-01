“Dijo que estaba fuera de juego”

El capitán de Destroyers, David Andersen, reveló que el juez central Alejandro Mancilla informó al jugador de que anuló la tarjeta amarilla que le mostró porque el delantero Matías Vicedo estaba en posición adelantada durante la jugada del penal.

"No tengo problemas en decirlo. Mancilla me dijo: Tu tarjeta y la falta están anuladas porque estaba fuera de juego. Cuando estoy volviendo a mi posición y me doy vuelta, lo veo que está cobrando penal. Yo no quiero hablar mal de un árbitro, llevo jugando más de 300 partidos con este club en siete años. No es la primera vez que los árbitros influyen de manera directa en contra de nosotros", afirmó el jugador.

Recordó que sucedió en dos oportunidades con José Jordán. Una vez en Cochabamba y la otra durante la primera final de esta Copa Simón Bolívar en Santa Cruz. "¿Qué es lo que está pasando? Si ya está armado para que un equipo ascienda para que jugamos con la ilusión de la familia, de la dirigencia y de los jugadores, si ya está todo programado, si el dinero por debajo de la mesa compra partidos y gana campeonato", sostuvo.