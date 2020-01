OBRA: Ukhupacha

SINOPSIS:

TRILOGÍA BOLIVIANA plantea una aproximación re­ectiva y re­exiva de Bolivia. Se alude así, de alguna manera, a los planos en los que en este territorio se subdivide una existencia de interdependencias entre ‘lo de abajo’, el aquí y ‘lo etéreo’ -ninguno antes, ninguno ‘bueno’ ni ‘malo’. UKHUPACHA (tierra interior en quechua, las oscuridades donde residen el metal y el petróleo -por ejemplo), es una mirada a la raíz que hace brotar el presente y lo hace avanzar, pero también puede ponerle trampas como las vetas en las minas y todo lo más “material”. En ese sentido, UKHUPACHA resulta una especie de sarcástico ‘stand up bizarro’, árido y ácido testimonio sobre los ciclos históricos y revoluciones de un territorio rico, pero cuya cabeza no termina de satisfacer deseos que hacen más ciego este particular mundo “inferior” (donde la muerte es el entorno para la fertilidad). El protagonista está inspirado en deidades bolivianas como el Ekhekho, pequeño dios de la abundancia que puede dar y quitar de forma lúdica y cruel (y para recibir hay que entregarle -tabaco, alcohol, pequeñas propiedades y bienes); o el “Tío”, dios de la mina asociado al diablo,

pero en realidad es un ser masculino generosamente dotado como para que fertilice a la tierra misma en las profundidades y al que se le pide bene‑cio a la hora de extraer riquezas como los metales. Estos seres mitológicos se parecen a las divinidades más humanas de inicios de la civilización como Dionisio o Elewa y, como éstos, son festivos y sus acciones se rigen por instintos e impulsos simples y a veces básicos y materiales, lo que los hace infantiles y malvados a la vez. Así mismo, este enano resumen de las cíclicas revoluciones políticas de nuestra historia de lo que va de este y el anterior siglo, juega, ríe y se lamenta, pero sigue haciendo y deshaciendo a su egoístaconveniencia.

Esta característica parece prevalecer en quienes manejan los recursos materiales y lo relativo a éstos (la administración del poder y lo ‘o‑cial’), y se hace evidente que esto no sucede sólo aquí. Finalmente, para el concepto de esta obra, la estructura rizomática de la existencia en las culturas originarias de/en Bolivia hace natural que el período de presentaciones previsto para la TRILOGÍA, se extienda a veinticinco años, para poder visibilizar su relación con ciclos mayores.

ELENCO:

Winner Zeballos

Jorge Alaniz

TEXTOS:

Diego Aramburo (incluyendo testimonios de W. Zeballos)

COMPOSICIÓN MUSICAL Y UNIVERSO SONORO:

David Arze

CONCEPCIÓN ESPACIAL Y DE ILUMINACIÓN:

Diego Aramburo

PROYECCIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL:

Martín Boulocq/Aramburo

COREOGRAFÍA:

Camila Rocha

EQUIPO TÉCNICO:

Christian Argote

Ebert Murga

CONSTRUCCIÓN DE MÁSCARAS:

Chisko

DISEÑO DE ARTE:

Diego Aramburo

FOTOGRAFÍA:

Sofía Orihuela