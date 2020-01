El ciudadano un millón pide más apoyo para los jóvenes

Se considera un joven afortunado. Nació el 19 de marzo de 1998 y se inscribió en la historia de Santa Cruz de la Sierra al convertirse en el ciudadano un millón de la urbe, lo que, a lo largo de su vida, le abrió muchas oportunidades que ha sabido aprovechar. Acaba de graduarse de bachiller del colegio Saint George, donde estuvo becado desde el ciclo inicial, y se prepara para ingresar a la universidad UPSA, también con este beneficio.Juan Emilio Llampa Llusco, de padres migrantes y de familia humilde, nació a las 6:04'20" en el hospital Hernández Vera, de la Villa Primero de Mayo. Hubiese sido un número más en las estadísticas de la ciudad, pero gracias a un proyecto que impulsó la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UPSA en 1998 fue identificado como el ‘bebé millón’, con lo que la capital cruceña se convertía en la ciudad del país con ese número de habitantes.La UPSA quería registrar este momento histórico y concienciar a la población sobre los desafíos que implicaba para la ciudad tener más de un millón de habitantes. Sin embargo, en la vida personal de Juan Emilio, este hecho significó un golpe de suerte o “una bendición”, como él afirma, pues le abrió muchas oportunidades que en otro caso no hubiera tenido.Cuando Juan Emilio nació sus padres, Emilio Llampa y María Alicia Llusco, trataban de establecerse en esta tierra, tras haber dejado su natal Oruro en busca de mejores días.Gracias a que fue identificado como el ciudadano un millón, se formó con beca completa en el colegio privado Saint George. Su graduación fue el miércoles y ahora piensa formarse como administrador de empresas en la UPSA, donde también cuenta con una beca de estudios completa.“Estoy muy agradecido con mi colegio, con mis compañeros y con la UPSA que me dieron esta gran oportunidad”, dice el joven, que también tiene una beca en el CBA y que a largo de su vida ha recibido otros beneficios.Asegura que su mayor ejemplo y consejera ha sido la docente Rosario Tarabillo, actual directora del inicial y de primaria del Saint George, a quien con cariño los estudiantes llaman Miss Charito.El joven, que vive en Mapaiso (carretera a Cotoca), asegura que como ciudadano un millón le gustaría que todos los chicos, sin importar su condición, puedan acceder a una buena educación como fue su caso y que el Estado brinde mayores oportunidades para que los jóvenes no caigan en vicios y puedan formarse.En el aspecto social, le gustaría que se impulsen programas para acabar con la delincuencia