Tuto Quiroga acusa a Chile de "intimidar y estigmatizar" a Bolivia

El expresidente boliviano Jorge Quiroga (2001-2002) afirmó este martes que Chile quiere "intimidar y estigmatizar a Bolivia", después de que ese país protestara, en una nota diplomática, por la reiteración de delitos comunes por parte de individuos que cruzan la frontera procedentes del país andino.



Quiroga sostuvo en una rueda de prensa que es "desafortunado" que el Gobierno chileno exija que Bolivia controle su frontera "cuando se cometen delitos en Chile".



"Está claro que (el canciller chileno) Heraldo Muñoz, en su continua campaña pre-presidencial, está buscando intimidar y estigmatizar a Bolivia con el discurso de que hay asaltos, como si fuéramos nosotros los delincuentes", espetó el exmandatario.



Recordó que Bolivia tiene casi 7.000 kilómetros de fronteras con cinco países y añadió que si estas pudieran ser controladas, "lo primero que pediría es que no salga la cocaína".



El ministro chileno de Exteriores afirmó este lunes que Chile no tolerará "acciones que vulneren la integridad personal o propiedad" en su territorio, y citó a la Cancillería a la cónsul general de Bolivia, Magdalena Cajías, a quien pidió "que se investiguen y se sancionen estas acciones y no queden en la impunidad".



Según las autoridades chilenas, desde el año 2012 ha incrementado el número de robos y asaltos (tres en el último mes) perpetrados por individuos y grupos procedentes de Bolivia, una acción que el canciller Muñoz tachó de "bandidaje".



El canciller también explicó que el Gobierno chileno ha presentado varias notas de protesta al Ejecutivo boliviano para denunciar estos hechos pero "no ha habido respuesta".



Prácticas armadas



Por otro lado, Quiroga aludió al ejercicio militar de las Fuerzas Armadas chilenas "Huracán 2015", que comenzará el próximo domingo en el norte del país, cerca de la frontera tripartita entre Chile, Bolivia y Perú.



"Lamento estos ejercicios que (las autoridades chilenas) califican de habituales. Si es así, que nos digan cuándo es la última vez que los han hecho, yo no recuerdo ejercicios militares de esta magnitud en la frontera entre Bolivia y Chile en los últimos años, tan habituales no deben ser", aseveró el expresidente.



También opinó que el manejo de tiempos por parte de Chile "es claramente inadecuado" debido a la disputa territorial que ese país mantiene con Perú "cerca de donde van a hacer los ejercicios".



Chile y Perú discrepan acerca del punto concreto de inicio de su frontera terrestre.



"Creo que es absolutamente desafortunada y desacertada la decisión chilena de hacer (esos) ejercicios militares", concluyó Quiroga.