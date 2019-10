Sabina vuelve con "500 noches" en disco y DVD

El próximo 3 de marzo saldrá a la venta en España y Latinoamérica el doble CD+DVD "500 noches para una crisis", un trabajo donde se recogen más de dos horas de la actuación que Joaquín Sabina ofreció a finales de septiembre de 2014 en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina.



En este trabajo, extraído de la gira "500 noches para una crisis" que aún sigue por escenarios de ambos lados del Atlántico, recoge las canciones del álbum "19 días y 500 noches" como "grandes protagonistas" para celebrar 15 años de vigencia de este disco, según ha informado Sony Music en una nota de prensa.



Tanto en la gira como en este doble CD+DVD, Sabina interpreta el

duodécimo álbum en su carrera "casi íntegramente y en el mismo orden que el original", añade la nota.



En este nuevo doble álbum en directo, el cantautor español, nacido en Jaén, en 1949, incluye estas canciones y otras piezas como "Conductores suicidas", "Princesa", "Más de 100 mentiras", "Con la frente marchita", o "Tan joven y tan viejo", hasta completar un total

de 24 temas.



En este repertorio se encuentra además una versión del clásico de

Bob Dylan "It ain"t me babe", rebautizada como "Ese no soy yo", y

dos bonus track registrados en los ensayos del concierto, sin

público y a puerta cerrada, en los que se puede ver a Sabina y al

grupo relajados repasando "De Purísima y Oro" y "Peces de Ciudad".



En esta grabación, Sabina está acompañado de los músicos de su banda Pancho Varona, Antonio García de Diego, Jaime Asúa, Pedro Barceló, Mara Barros y Josemi Sagaste.